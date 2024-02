Cagliari, Ranieri: “Ci mancano i punti con le big, con la Lazio importante non perdere”

Il tecnico del Cagliari Ranieri ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida casalinga contro la Lazio: “Dobbiamo utilizzare la determinazione e la grinta, che sono caratteristiche che vanno sfruttare a nostro favore. Giochiamo contro una squadra che è impegnata in Champions League e che l’anno scorso è arrivata seconda. Serve tanta umiltà, ma senza farsi schiacciare dal loro gioco. Con un po’ di fortuna potremo provare a vincere. In questo momento è importante non perdere per muovere la classifica. Ci mancano i punti con le big. Contro la Roma abbiamo preso tre gol da calcio d’angolo e questo non mi è piaciuto. Prendere gol dopo un minuto sicuramente non ha aiutato”.

Sulle scelte di formazione: “Sulemana e Hatzidiakos hanno preso dei colpi contro Torino e Roma e vanno valutati. Luvumbo si è allenato bene e potrebbe partire dall’inizio. Dipenderà molto dai prossimi allenamenti”.