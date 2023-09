Cagliari-Milan, Theo Hernandez chiede il cambio nel finale: probabilmente solo stanchezza

Theo Hernandez chiede il cambio nei minuti finali di Cagliari-Milan, match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Il terzino rossonero si è rivolto verso Stefano Pioli ed ha chiesto di essere sostituito, non sembrano esserci problemi ma semplicemente una gestione delle energie per evitare affaticamenti o sovraccarichi muscolari. Al suo posto è entrato il giovane Bartesaghi.