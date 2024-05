Cagliari-Lecce, Gotti: “Probabilmente siamo già salvi, ma la matematica dice di no”

Luca Gotti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Lecce, match valido per la 35^ giornata di Serie A: “Sarà uno scontro diretto tra due squadre alla ricerca di punti decisivi. Probabilmente noi siamo già salvi, io penso che possiamo esserlo, ma la realtà e la matematica dicono che non lo siamo. Dobbiamo vedere le cose in questo modo. Ranieri? Un maestro, nella sua carriera ha accettato sfide importanti e sa come contrastarci. Mi aspetto una gara poco tattica e molto di atteggiamento“.

Il tecnico dei salentini ha poi parlato dei singoli: “Più che di 11 titolare ormai bisogna parlare di 16. Ramadani può partire titolare. Blin? E’ molto importante, porta nel gruppo grande positività. Le relazioni in campo tra i giocatori sono molto importanti. Oudin è uno dei giocatori più importanti del campionato per passaggi chiave e mette a servizio del gruppo le sue qualità: è molto aiutato dagli altri“.

“Il settore ospiti andato sold out in 7 minuti mi mette i brividi. Ho poco tempo per l’aspetto personale visto il percorso, ma la gente mi mostra affetto ovunque – ha aggiunto Gotti – I risultati non hanno inciso sulla preparazione della gara, che è stata uguale alle altre. Cerchiamo stabilità“.