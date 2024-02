Cagliari-Lazio, Felipe Anderson: “Vittoria che dà fiducia per la Champions, abbiamo avuto tante occasioni”

“Contava vincere soprattutto, dovevamo essere compatti. Sapevamo che c’era da soffrire ma abbiamo avuto tante occasioni, il risultato poteva essere anche più largo. La Lazio è più che un club, per me è parte della mia storia, avere sempre il sostegno dei tifosi è fondamentale“. Lo ha detto l’esterno biancoceleste, Felipe Anderson, dopo la vittoria contro il Cagliari. Il brasiliano ha chiuso i conti siglando il 3-1, in precedenza Immobile aveva siglato il raddoppio per quello che era il suo 200esimo gol in A. “Immobile dà tutto per la squadra, non parla mai dei suoi obiettivi personali. Ci ispira avere un capitano come lui – ha spiegato il brasiliano ai microfoni di DAZN – Ci dà fiducia per la Champions anche se eravamo concentrati su questa partita: il campionato per noi è fondamentale. Ma adesso ci mettiamo con la testa sulla gara contro il Bayern Monaco“, ha concluso Felipe Anderson.