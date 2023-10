Cagliari-Frosinone, infortunio per Nandez: chiede il cambio

Brutto infortunio per Nahitan Nandez. Nel corso del primo tempo di Cagliari-Frosinone, match valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, il centrocampista rossoblù, nel tentativo di difendere e di anticipare il suo avversario, ha sentito un forte dolore al flessore della gamba destra e si è accasciato a terra chiedendo immediatamente il cambio. Nandez è uscito quasi in lacrime ed al suo posto è entrato Zappa. Nelle prossime ore verranno fatti gli esami strumentali per stabilire l’entità dell’infortunio.