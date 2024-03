Cagliari, Dossena: “Il prossimo match vale tanto, devo molto a Ranieri”

Il difensore del Cagliari Alberto Dossena, è intervenuto a Radio TV Serie A con RDS, parlando del prossimo match e del momento che vive il club sardo: “Cagliari-Hellas Verona è uno scontro diretto che vale tanto. Dobbiamo prepararci al meglio e farci trovare pronti. In mezzo alla tempesta della corsa salvezza noi abbiamo un timoniere (Ranieri) che già la scorsa stagione ci ha portato alla promozione dalla Serie B alla Serie A. Il Cagliari è un gruppo unito che lavora senza sbavature anche nei momenti di difficoltà. Con l’arrivo di Mina e Gaetano abbiamo alzato ulteriormente il livello”.

Dopodiché si sofferma sul suo tecnico, Claudio Ranieri, che lo ha saputo valorizzare sin da subito nonostante il cambio di categoria: “Devo molto a Mister Ranieri. Ha creduto subito in me. Ho un rapporto umano e tecnico molto stretto. Corregge gli errori, consiglia, ti aiuta in ogni momento. Come lo si vede all’esterno è in campo. E’ un ‘Signore del calcio’, trasparente, anche nelle reazioni, rare, forti. L’impatto della Serie A si fa sentire. Io ci sono arrivato a 25 anni. Ho trovato fisicità impressionante e molta qualità. All’inizio non è stato facile. Importante accumulare esperienza e partite per essere tranquillo”.

E in caso di salvezza promette: “In caso di salvezza taglierò la barba, i capelli assolutamente no. Nello spogliatoio nessun patto, stiamo pensando a lavorare. In caso di raggiungimento dell’obiettivo faremo una bella grigliata di squadra”.