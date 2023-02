Brighton, De Zerbi: “In FA Cup vogliamo fare bene”

“Domani non è una partita importante, è una partita fondamentale perchè vogliamo arrivare a Wembley per giocare le semifinali”. Lo ha detto Roberto De Zerbi alla vigilia dell’ottavo di finale di FA Cup del suo Brighton contro lo Stoke City. “Per noi la FA Cup è molto importante, se vinciamo domani ci sarà un’altra partita da affrontare per andare in semifinale ma intanto concentriamoci sullo Stoke”, ha aggiunto l’ex Sassuolo, che vuole riscattare l’eliminazione in Coppa di Lega dello scorso dicembre per mano del Charlton, formazione di terza divisione. E in riferimento a quel match, assicura: “Ce la ricordiamo benissimo”. Occhi puntati sul capitano Lewis Dunk, che timbrerà la sua 400esima presenza con i Seagulls. “Per me è difficile capire come non abbia mai giocato per un top team in Premier – lo elogia De Zerbi – Lo ritengo uno dei migliori centrali del campionato inglese”.