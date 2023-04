Bologna-Udinese, Sottil: “Abbiamo lavorato bene nonostante la sosta”

“La sosta porta sempre un’interruzione dei ritmi, ma è anche vero che ne abbiamo approfittato per recuperare giocatori in termini di infortuni e condizione fisica. Avevamo molti giocatori in Nazionale ed abbiamo lavorato in dieci, ma questo penso sia un problema comune. Abbiamo comunque svolto una buona settimana, individualizzando gli allenamenti. I ragazzi hanno lavorato bene e la squadra, da inizio settimana, ha avuto grande concentrazione, c’è stata una bella atmosfera. L’obiettivo principale è andare a Bologna a fare risultato”. Lo ha detto l’allenatore dell’Udinese, Andrea Sottil, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna: “Il Bologna è una squadra scorbutica, di qualità. Dobbiamo fare una partita molto intelligente tatticamente ed ordinata. Mi aspetto una gara combattuta con due squadre che giocano a calcio. È una squadra che difende compatta, da quello che abbiamo visto e per i numeri, conquista pochi palloni nella metà campo avversaria. È inoltre una squadra manovriera che gioca a palla bassa. L’arma vincente sarà l’ordine tattico, la pazienza e l’intelligenza nel muoversi con o senza palla. Anche nell’uno contro uno sono pericolosi, con Orsolini e Barrow. L’abbiamo preparata come secondo me doveva essere preparata. L’importante è andare in campo consapevoli di poter fare male a tutti e consapevoli delle nostre forze. Vogliamo continuare assolutamente questo momento positivo”.

Andrà il vice Gianluca Cristaldi in panchina vista la squalifica: “Dispiace non essere in panchina, mi manca un pezzo. Luca per me è un collaboratore ed amico da tanti anni, su di lui non ha alcun tipo di dubbio. Però mi dispiace molto non essere vicino ai ragazzi e vivere la partita. La squalifica va accettata e fa parte del gioco. Dall’alto vedrò meglio la gara. Sono convinto che i ragazzi faranno una grande prestazione”.