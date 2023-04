Totti-Blasi, si è svolta venerdì la prima udienza top secret

Massima riservatezza. La prima udienza per la separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi si è svolta venerdì pomeriggio al Tribunale civile di Roma. Le parti erano presenti in aula, assistite dai rispettivi avvocati, Antonio Conte e Laura Matteucci per lui, Alessandro Simeone e Pompilia Rossi per lei. L’udienza – riporta il Messaggero – è durata quasi quattro ore, dalle 17.30 fino alle 21.30 circa. Il giudice ha tentato una conciliazione tra i coniugi, ma ha constatato subito che non era possibile. Oltre all’assegno di mantenimento e la presenza dei nuovi partner nelle rispettive abitazioni, il tema discusso è ancora quello dei famosi rolex.