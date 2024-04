Il Bologna torna in Europa: la 34esima giornata regala a Motta l’aritmetica certezza

La trentaquattresima giornata di Serie A regala all’incredibile Bologna di Thiago Motta l’aritmetica certezza di partecipare alle coppe europee nella prossima stagione. Nonostante il pareggio per 1-1 contro l’Udinese al Dall’Ara, Orsolini e compagni hanno la matematica dalla loro parte: a distanza di ventidue anni dall’ultima volta, il Bologna tornerà a competere in un torneo UEFA. Nel 2002 il Bologna militò nell’Intertoto, un mini torneo estivo da tre partite che serviva più che altro a regalare gli ultimi pass per la Coppa Uefa. Il Bologna in quel caso arrivò in una delle finali (erano tre i posti in palio) ma fu sconfitto dal Fulham. Per una partecipazione ad una competizione europea a stagione inoltrata, bisogna risalire all’annata 1999-2000, quando il Bologna si fermò ai sedicesimi di finale di Coppa Uefa. Adesso Thiago Motta ha quattro partite per consolidare la quarta posizione che vale la Champions League. L’unico precedente (in Coppa dei Campioni) per i rossoblù nella stagione 1964-65: il cammino si fermò nel turno preliminare.