Bologna-Sassuolo 4-2, Fabbian: “Posso giocare in più ruoli, con Thiago Motta sto crescendo molto”

Il centrocampista del Bologna Fabbian ha parlato, ai microfoni di Dazn, dopo il gol nella vittoria della squadra sul Sassuolo per 4-2: “Sto migliorando moltissimo grazie al mister. Mi posiziono meglio con il corpo e riesco ad essere utile in più ruoli. In questa squadra è importante essere duttili. Non ci sono ruoli fissi. Siamo un grande gruppo. Non è stato facile abituarsi al cambio di categoria, sto crescendo e mi farò trovare sempre pronto. I 10 gol sono un obiettivo, ma la priorità è aiutare la squadra. Il mister mi chiede di stare spesso sopra a Zirkzee in fase offensiva. Come modello ho Barella, cerco di assorbire il più possibile anche da lui”.