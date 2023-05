Bologna-Roma, Skorupski: “Dobbiamo essere più cattivi sotto porta se vogliamo arrivare in alto”

“Abbiamo palleggiato bene ma dovevamo essere più cattivi sotto porta. Se vogliamo arrivare in alto in classifica dobbiamo metterla dentro”. Lo ha detto, a Dazn, il portiere del Bologna, Lukasz Skorupski, dopo lo 0-0 di oggi contro la Roma. Tante le assenze in difesa ma la squadra rossoblù è riuscita a conquistare un punto: “Abbiamo fatto un altro clean sheet; sono tranquillo anche se mancano dei difensori importanti”.