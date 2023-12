Bologna-Roma, Motta: “I tifosi hanno il diritto di sognare, noi dobbiamo pensare a lavorare”

“I tifosi hanno tutto il diritto di sognare, noi invece dobbiamo prepararci alla prossima partita come abbiamo sempre fatto e stiamo facendo. Dovremo avere pazienza nel cercare e sfruttare gli spazi, evitando di subire ripartenze”. Così Thiago Motta, tecnico di un Bologna che sta stupendo tutti in questi primi mesi di stagione. Domenica al Dall’Ara arriva la Roma di Mourinho: “Un grandissimo allenatore, io alla fortuna non credo. Significa che ha meritato tutto ciò che ha ottenuto. Provo grande rispetto e ammirazione, gli vorrò sempre bene e gli auguro buona fortuna”.

Una partita anche utile per ricordare Sinisa Mihajlovic: “Un grande uomo di sport e di vita. Anche nella difficoltà ci ha mostrato di non arrendersi mai, questo rimarrà non solo per me ma anche tante persone, per la gente e per i nostri tifosi che hanno avuto la fortuna e il privilegio di condividere bei momenti con lui. È una spinta in più e uno stimolo in più per questo gruppo anche per domenica: che possa essere con noi e dare una mano a questo gruppo per continuare a crescere”.