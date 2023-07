Bologna-Palermo 2-2: il tabellino

Bologna e Palermo non vanno oltre il 2-2 nell’amichevole di Valles. Al 4′ è Barrow ad aprire le marcature, prima del raddoppio al 63′ di Raimondo. Al 68′ Damiani riduce le distanze e riapre il test amichevole. E nel finale arriva l’eurogol di Edoardo Soleri che sfrutta un cross dalla destra per coordinarsi e concedersi una rovesciata imprendibile per Ravaglia.

Il tabellino

BOLOGNA FC 1909: Skorupski (dal 46’ Ravaglia), De Silvestri (dal 46’ Posch), Bonifazi (dal 76’ Rosetti) , Lucumi (dal 46’ Beukema), Corazza (dal 46’ Sosa), Dominguez (dal 46’ Moro), Schouten (dal 46’ Aebischer), Ferguson (dal 46’ Pyyhtia), Mazzia (dal 61’ Lykogiannis), Barrow (dal 61’ Raimondo), Arnautovic (dal 61’ Ebone). All. Motta

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Posch, Sosa, Moro, Rosetti, Aebischer, Lykogiannis, Pyyhtia, Beukema, Amey, Ebone, Raimondo.

FC PALERMO: Pigliacelli, Mateju (dal 46’ Graves), Lucioni (dal 46’ Nedelcearu), Marconi, Aurelio (dal 46’ Ceccaroni), Vasic (dal 46’ Saric),, Gomes (dal 15’ Damiani e dal 46’ Stulac), Broh (dal 46’ Segre), Insigne (dal 61’ Damiani), Brunori (dal 61’ Soleri), Valente (dal 46’ Mancuso). All. Corini

A disposizione: Desplanches, Jensen, Stulac, Mancuso, Segre, Di Mariano, Nespola, Nedelcearu, Damiani, Saric, Corona, Buttaro, Soleri, Ceccaroni.

ARBITRO: Sozza.

MARCATORI: 4’ Barrow (B), 63’ Raimondo (B), 68’ Damiani (P), 91′ Soleri (P)