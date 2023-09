Bologna-Napoli, Osimhen una furia contro Garcia al momento del cambio

di Mattia Zucchiatti 17

Non solo Kvaratskhelia. Nel finale di Bologna-Napoli, Rudi Garcia ha deciso di sostituire anche Victor Osimhen. Ma a differenza dell’attaccante georgiano, il bomber nigeriano non ha accolto con compostezza il cambio ordinato dal tecnico francese. Al momento dell’uscita dal campo, Osimhen non ha nascosto la sua frustrazione per la decisione del suo allenatore. Prima si è coperto la bocca, ma a pochi metri da Garcia ha platealmente indicato il ‘due’ probabilmente in riferimento alla possibilità di giocare con le due punte, lui e Simeone. Una volta accomodato in panchina, Osimhen ha sbattuto a terra un giaccone. Una reazione che farà discutere e che potrebbe anche portare a conseguenze disciplinari. Sarà la società a prendere posizione, ma dopo il rigore sbagliato Osimhen si è scagliato apertamente contro la mossa del suo allenatore.