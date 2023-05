Bologna-Napoli oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Ecco tutte le informazioni per seguire la gara tra Bologna e Napoli, valevole per la 37esima giornata della Serie A 2022/2023. I padroni di casa vogliono bissare la vittoria di Cremona e mettono nel mirino l’ottavo posto, che in caso di esclusione della Juventus dalle coppe potrebbe voler dire Conference League. Il Napoli vuole invece chiudere al meglio una stagione fantastica e andrà a caccia dei tre punti al Dall’Ara. La sfida è in programma oggi, domenica 28 maggio alle 15:00. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione.

