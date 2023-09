Bologna-Napoli 0-0, De Laurentiis: “Il Napoli riparte da Bologna. Bravi tutti!”

Il Napoli non passa a Bologna, pareggia 0-0 e vede l’Inter scappare via a +7 in classifica dopo appena cinque giornate di campionato. Due pari e una sconfitta nelle ultime tre di Serie A per la squadra allenata da Rudi Garcia, con un malcontento da parte dei tifosi che sembra crescere di partita in partita. Il presidente Aurelio De Laurentiis, come da tradizione, al triplice fischio del direttore di gara ha postato sul suo profilo X il seguente messaggio: “Il Napoli riparte da Bologna. Bravi tutti!”

