Bologna, Motta: “Mourinho sempre speciale per me”

“Mourinho? Per me è una persona fantastica, con lui ho avuto modo di migliorarmi tanto e vincere quasi tutto. È sempre stato speciale per me, non solo per il rapporto giocatore-allenatore, ma come persona”. Lo ha detto l’allenatore del Bologna, Thiago Motta, in conferenza a due giorni dal match contro la Roma, guidata da José Mourinho con cui ha lavorato ai tempi dell’Inter e di cui conserva un grande ricordo.