Bologna, lesione all’otturato dell’anca destra per Arnautovic: salterà l’Inter

Brutte notizie per il Bologna, che sarà ancora una volta costretto a fare a meno di Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco, in seguito ad un risentimento accusato nei giorni scorsi, è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado dell’otturatore esterno dell’anca destra, con tempi di recupero di circa due settimane. Arnautovic, dunque, salterà la sfida di domenica contro l’Inter, suo ex club.

Nel frattempo i ragazzi guidati da Thiago Motta hanno ripreso gli allenamenti a Casteldebole, svolgendo una seduta di allenamento mattutina incentrata su attivazione atletica ed una partitella insieme ai ragazzi della Primavera. Stefan Posch si è allenato regolarmente con i compagni. Adama Soumaoro, Nicola Sansone e Joshua Zirkzee hanno svolto una seduta differenziata, terapie per Kevin Bonifazi.