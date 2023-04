Bologna-Juventus 1-1, Allegri: “Una settimana fa avremmo perso. Molto contento di essere qui”

“Una settimana fa l’avremmo persa, pensiamo alle cose positive. I ragazzi sono giovani, non è facile alla Juve, è una fase di crescita, è chiaro che ci sono errori in fase realizzativa. Nel primo tempo abbiamo rischiato in campo aperto, tenevamo la linea alta ma senza scappare. Un punto guadagnato sulla Lazio e vantaggio mantenuto sulle inseguitrici, ora bisogna vincere mercoledì, è importante”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo il pareggio in casa del Bologna: “Questi giovani hanno qualità, bisogna accettare anche i loro errori. C’era tanta voglia di vincere, abbiamo creato tante occasioni, ripartiamo da stasera e abbiamo ripreso a far punti visto che nelle ultime tre non ne avevamo fatti”.

Sull’errore di Milik dagli undici metri: “Ci sono dei momenti per tirare certi rigori, in questo momento si mira un angolo e si tira forte. Skorupski lo conosce, per il resto Milik ha fatto una partita straordinaria, capita di sbagliare”. Su Chiesa: “Chiesa sta meglio fisicamente, ha giocato a distanza di tre giorni e oggi era una buona partita. E’ un attaccante che non ha posizione, devi sperare che le sue giocate diventino importanti, è difficile ingabbiarlo”.

E sul suo futuro: “Sento la fiducia quotidiana, il momento più difficile è questo, siamo a fine stagione, siamo terzi in classifica. Bisogna continuare a lavorare, la Juve fa un buon lavoro, sarebbe bello rimanere nelle prime quattro e quindi riprendiamo a vincere. E poi soprattutto c’è l’Europa League. Sono molto contento di essere alla Juventus”.