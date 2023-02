Bologna-Inter, Thiago Motta: “È questa la strada giusta, vogliamo vivere grandi emozioni”

Nella gara di Serie A delle ore 12:30, il Bologna ha confermato il suo ottimo momento rifilando un ko per 1-0 all’Inter, maturato grazie alla rete messa a segno da Riccardo Orsolini al minuto numero 76. Quarto successo nelle ultime cinque giornate per i rossoblù, che si confermano settima forza nella graduatoria con 35 punti, frutto di 10 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte. Thiago Motta, davanti ai microfoni di Dazn, non ha potuto nascondere tutta la sua soddisfazione al termine di una partita interpretata alla perfezione dai suoi.

“Noi cerchiamo di fare del nostro meglio per vivere emozioni come quelle provate in questa partita – ha affermato l’ex centrocampista proprio dei nerazzurri –: adesso ci riposiamo e poi pensiamo alla prossima giornata. Siamo stati equilibrati, abbiamo gestito bene i momenti contro una grande squadra, credo che abbiamo fatto tutti una bellissima partita: i ragazzi in campo, ma anche la nostra gente con noi, questo mi riempie molto di orgoglio ed emozione. I ragazzi si stanno impegnando molto e questo è frutto anche del grande lavoro che stiamo portando avanti, è questa la strada giusta e dobbiamo continuare così“.