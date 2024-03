Bologna-Inter, si ferma Carlos Augusto: problema al polpaccio

Un cambio obbligato per l’Inter all’intervallo del match contro il Bologna al Dall’Ara. L’allenatore nerazzurro ha richiamato in panchina Carlos Augusto, costretto a fermarsi per un fastidio al polpaccio. La panchina dell’Inter ha scelto di non rischiare e ad inizio ripresa è Denzel Dumfries a prendere il posto dell’ex Monza, che nelle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali per valutare la sua condizione. Prevale la linea della cautela in casa nerazzurra, in vista del match contro l’Atletico Madrid, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.