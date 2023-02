Bologna-Inter, Inzaghi: “L’anno scorso nelle ultime undici partite avevamo fatto dieci vittorie”

“Il 2-1 dello scorso anno è un ricordo, però non dimentichiamo che l’anno scorso nelle undici partite ci sono state dieci vittorie”. Simone Inzaghi non dimentica il 2-1 patito in casa del Bologna costato lo scudetto alla sua Inter, ma rivendica il cammino del finale di stagione della precedente annata: “Veniamo qui con quel ricordo, ma soprattutto per dare continuità ai nostri risultati che in questo momento sono positivi”.