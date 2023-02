Bologna-Inter 1-0, Orsolini: “Partita incedibile, sono emozionato e fiero di me stesso”

Il centravanti del Bologna, Riccardo Orsolini, al termine del match della ventiquattresima giornata di Serie A 2022/2023 vinto 1-0 contro l’Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn: “E’ stata una partita incredibile, in cui sono accadute molte cose. Abbiamo giocato bene, schiacciando gli avversari. Abbiamo colpito nel momento giusto e siamo soddisfatti della prestazione. Ho provato spesso a fare gol all’Inter, questa è la prima volta. Sono emozionato e fiero di me stesso per quanto sto facendo. Nell’occasione è stato bravo Schouten che mi ha fornito un grande assist, io ho sfruttato il rimbalzo per addomesticare il pallone e calciare sotto la traversa. Stiamo dimostrando che chiunque va in campo può dire la sua”.