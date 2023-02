Bologna-Inter 1-0, Inzaghi: “Primo tempo insufficiente, nella ripresa si sarebbe potuto parlare d’altro”

“Abbiamo approcciato male, primo tempo insufficiente, non da Inter e abbiamo trovato un Bologna in salute. Nel secondo tempo avevamo preso campo e stavamo creando situazioni importanti, in quel momento abbiamo preso un gol da non poter prendere. Siamo arrabbiati, venivamo dal Porto, stanchezza, infortuni, ma dobbiamo chiaramente fare di più”. Lo ha detto l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, dopo la brutta sconfitta in casa del Bologna: “E’ chiaro che io sono l’allenatore e in queste gare dobbiamo fare di più, bisogna essere più bravi ad approcciare nel migliore dei modi, nel primo tempo non si è vista la migliore Inter. Nel secondo tempo con le occasioni avute si sarebbe potuto parlare di altro”, ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport.

E ancora: “Chiaramente in casa davanti al nostro pubblico abbiamo un ottimo cammino e in trasferta no. Dobbiamo tenere la concentrazione e la determinazione ogni due giorni e mezzo, giochiamo tantissimo e dobbiamo fare di più e meglio, analizzeremo questo e il primo tempo in particolare. L’abbiamo analizzato e ne abbiamo parlato coi ragazzi. L’anno scorso lontano da San Siro eravamo andati meglio, adesso ci siamo mangiati il vantaggio Champions e dovremo essere più bravi nelle ultime 14 partite ad avere lo stesso passo in casa e migliorare lontano da San Siro”. La chiosa: “A parte il Napoli, noi e tutte le altre stiamo soffrendo la continuità”.