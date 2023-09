Bologna, Freuler: “Scelta facile, a Motta piace giocare con il pallone. Gasperini? Non ha senso ciò che si dice su di lui”

“Sto bene. Al Nottingham ho disputato qualche amichevole e poi ho svolto le partite con le nazionali. Il nostro obiettivo lì era salvarci e ci siamo riusciti. Dal punto di vista personale non ho giocato solo le ultime 5 partite della scorsa stagione, prima ero addirittura capitano poi non so cosa sia successo”. Remo Freuler a tre giorni dalla sfida contro il Verona viene presentato come nuovo calciatore del Bologna dopo l’esperienza vissuta in Inghilterra. “Ho sempre guardato la Serie A e ho parlato con i miei vecchi compagni l’anno scorso quando hanno sfidato il Bologna. Io capitano? Non importa chi lo è, ciò che conta è giocare. La mia posizione? Con la vecchia numerazione direi di preferire quella da 6 o da 8”. L’esperto centrocampista parla anche del suo nuovo allenatore Thiago Motta: “Quando ho parlato con lui la scelta è stata più facile perché è uno a cui piace giocare con il pallone”.

Il calciatore elvetico risponde anche a una domanda sul suo ex tecnico Gian Piero Gasperini, finito al centro delle notizie nelle ultime settimane dopo alcuni commenti di altri suoi ex giocatori come Maehle e Demiral: “Non ha senso – ha detto – ciò che si dice su di lui. Senza il suo apporto l’Atalanta non sarebbe arrivata dove è ora. Mi ha aiutato nel mio processo di crescita, perciò a lui devo molto”.