Bologna-Empoli, Italiano: “Contano l’atteggiamento e la cattiveria sotto porta. Felice del mercato”

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha presentato in conferenza stampa la partita contro l’Empoli, valida per la terza giornata di Serie A: “Sarà importante scendere in campo con l’atteggiamento giusto, come abbiamo fatto all’esordio contro l’Udinese. Dovremo però essere più cattivi sotto porta e non sbagliare, altrimenti lo pagheremo, come fatto contro il Napoli“.

Italiano ha poi fatto il punto sul mercato: “Sono davvero felice. E’ vero che abbiamo perso giocatori importanti come Calafiori e Zirkzee, ma entrambi si sono costruiti qui. I nuovi dovranno fare lo stesso percorso e ora sta allenatore cercare di far crescere tutti“.

Infine, un commento sul sorteggio di Champions League: “Tutte le squadre sono forti, quindi non speravo di affrontarne una piuttosto che un’altra. Ciò che conta in questo viaggio è l’entusiasmo e la voglia: non andremo a passeggiare ma proveremo a mettere tutti in difficoltà. Il calendario i difficile, ma i ragazzi li vedo carichi: dovremo dare il 110%“.