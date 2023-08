Bologna-Cagliari, Motta: “La squadra deve pedalare sempre in salita. Mercato? Ottimo lavoro”

Il tecnico del Bologna, Thiago Motta, a due giorni dalla partita contro il Cagliari valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2023/2024, ha parlato in conferenza stampa: “La nostra squadra va sempre in salita e deve pedalare, non vogliamo mai andare in discesa. A livello di mercato è stato fatto un ottimo lavoro e sono soddisfatto sulla condivisione dell’idea che abbiamo avuto per aumentare il livello della squadra, per la concorrenza, non a livello di numero ma a livello di caratteristiche dei giocatori, per metterli in una concorrenza sana. Prima ho mostrato delle preoccupazioni, ma adesso sono felice della linea condivisa che abbiamo seguito. Alla fine del mercato manca ancora qualche ora, vediamo”.

“Secondo me non c’è bisogno di avere un gruppo troppo ampio, perché tutti si devono sentire importanti e devono partecipare. Nessuno deve sentirsi escluso, tutti sono importanti. La rosa deve essere leggermente ridotta, lasciando comunque spazio ai primavera, come l’anno scorso è stato per Pyyhtia, quest’anno potranno essere Corazza e Urbanski. La condivisione è stata giusta, manca ancora qualche ora ma siamo pronti ad affrontare una grande stagione sia per la prima squadra che per i ragazzi che ci aiuteranno dalla primavera”, ha aggiunto l’italo-brasiliano.

Sulla cessione di Nicolas Dominguez, che lascia la fascia da capitano: “Lui è un ragazzo speciale e sono felice perché voleva provare una nuova esperienza. E’ stato il nostro capitano ed ha sempre dato il massimo per questa maglia e per i compagni. Gli auguro il meglio. Adesso sarà Posch il capitano contro il Cagliari. A dimostrare chi potrà essere il nuovo capitano saranno i ragazzi. Decido io, ma lo faccio in base a quello che vedo all’interno del gruppo. Contro il Cagliari ritengo giusto che sia Posch ad indossare la fascia”.