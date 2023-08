F1 GP Italia Monza 2023, Perez: “Tanta fiducia, voglio un weekend lineare. Verstappen incredibile”

“A Monza si disputano sempre delle gare emozionanti, anche perché è un circuito sul quale ad esaltarsi sono sia la velocità di punta che gli eventuali difetti delle vetture. Questo circuito offre l’opportunità di sfruttare al massimo la velocità di punta della macchina. Non so quanto margine potremmo avere sulle altre monoposto, è difficile da prevedere. Questo circuito è sicuramente diverso rispetto a quelli affrontati finora durante l’anno”. Queste le parole di Sergio Perez, pilota Red Bull, nel giorno dedicato alle conferenze stampa dei piloti prima del weekend del GP di Italia 2023 a Monza: “Fiducia? Ne ho tanta. Voglio vivere un weekend lineare, disputando una bella qualifica e ottenendo buoni risultati anche in gara. Verstappen? Bisogna apprezzare ciò che sta facendo. Sta guidando ad un livello davvero incredibile, mostrando la rara abilità di saper vincere anche con condizioni di gara sempre variabili”.