Bologna-Atalanta, Thiago Motta: “Buona prestazione, mancato il risultato”

“Quella di stasera è stata una buona prestazione, ci è mancato solo il risultato. L’Atalanta? Alla fine loro hanno avuto tre occasioni ed hanno segnato due gol, più l’ultima nel finale quando eravamo sbilanciati per cercare il pareggio. Ma va così, bisogna migliorare quello, per il resto non posso rimproverare nulla ai ragazzi”. Thiago Motta ha commentato così la sconfitta contro l’Atalanta in casa per 2-1.