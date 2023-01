Bologna-Atalanta, Thiago Motta: “Assenze? Avanti con chi abbiamo, mercato ultima spiaggia”

“Siamo stati sfortunati con gli infortuni, ma abbiamo anche altri giocatori che possono rivelarsi utili in questa situazione, aspettando il rientro di chi manca. L’idea infatti è quella di andare avanti con i giocatori che abbiamo, cercando nuove soluzioni per il bene di tutti, sia per i ragazzi che per la società. Cerchiamo nuove possibilità aiutando i più giovani a crescere, ciò farà bene al futuro del Bologna. Poi potremmo comunque cercare nuove soluzioni dal mercato per rinforzarci“. Così Thiago Motta, nella conferenza stampa a due giorni dall’impegno contro l’Atalanta, commenta la situazione in casa Bologna, che dovrà fare a meno di diversi giocatori, soprattutto in attacco. Su Gasperini: “L’ho avuto sia al Genoa che all’Inter, è stato uno dei migliori allenatori con cui ho lavorato. Allena una squadra molto aggressiva, veloce a ripartire quando recupera palla. Dobbiamo essere pronti ed evitare le situazioni che possono metterci in difficoltà”.