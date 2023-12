Bologna-Atalanta, Ndoye dal gol all’Inter all’infortunio: entra Urbanski

Dal gol all’Inter che è valso i quarti di finale all’infortunio in Bologna-Atalanta: per Dan Ndoye dopo la gioia del primo gol in Italia c’è da fare i conti con un problema fisico che lo estromette al 40′ della sfida del Dall’Ara con vista sull’Europa. Il problema pare essere alla coscia sinistra, nella zona del flessore. Si resta in attesa di novità sulle condizioni del forte esterno d’attacco dei felsinei.