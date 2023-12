Bologna-Atalanta 1-0, Thiago Motta: “Settimana fantastica, inutile fare ipotesi su fine anno”

“L’Atalanta è una grande, partendo da questo i giudizi sono molto più facili, loro sono forti, è da sette-otto anni in Europa, compete con Inter e Juventus, se lì lasci giocare giocano, difficilmente concede, ha fisicità e tecnica, è completa. Questa settimana del Bologna è stata fantastica, abbiamo battuto la Roma, dopo due giorni a San Siro vinto con l’Inter in 120′, ritornati alle quattro del mattino, poi di nuovo in campo oggi, i miei ragazzi hanno dimostrato di avere uno spirito fantastico. Vincere oggi era molto difficile. Partita non bellissima da vedere ma molto equilibrata nel primo tempo, nella ripresa abbiamo concesso qualcosa però fino all’ultimo ci abbiamo creduto e meritatamente abbiamo vinto. Posso solo fare i complimenti ai miei ragazzi”. Lo ha detto l’allenatore del Bologna, Thiago Motta, dopo la vittoria contro l’Atalanta: “Buon momento per noi, ottima settimana, ma da domani è passato e penseremo al presente che è passare il Natale con la famiglia, riposare e pensare ad altre cose, poi la testa va alla partita di Udine che è sempre molto complicata. Siamo in un bel momento, abbiamo speso però tantissimo, non siamo neanche a metà campionato ed è inutile fare ipotesi su cosa potremo raggiungere. Dobbiamo lavorare come stiamo facendo”.