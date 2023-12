Bologna-Atalanta 1-0, Gasperini: “Prestazione di livello, fa male perderla così”

“Abbiamo fatto la nostra partita, non siamo riusciti a concretizzare le occasioni, poi abbiamo sbagliato su calcio d’angolo, troppo spesso siamo perdenti in queste situazioni, peccato perché abbiamo statura. Evidentemente molti punti persi sono nati così. Non è la prima volta, dovremmo vincere noi queste situazioni sui piazzati. Abbiamo perso parecchi punti così come oggi. Tante squadre forti la risolvono con i calci piazzati, noi un tempo eravamo bravi in questo”. Lo ha detto l’allenatore dell‘Atalanta, Gian Piero Gasperini, dopo la sconfitta contro il Bologna: “Siamo venuti a fare una prestazione di livello, perderla così fa male. Motta lavora sempre sul possesso palla, cerca di creare superiorità numerica, lo sta facendo molto bene. Non è facile affrontare questo Bologna, c’è un interscambio di ruoli, spesso ha il gioco in mano e noi siamo stati bravi a toglierglielo a parte l’inizio. Abbiamo costruito la partita per vincerla e invece l’abbiamo persa. Abbiamo giocato un’ottima gara”.

Poi a Dazn: “Facciamo una bella cosa, l’obiettivo è la Champions. Se l’Atalanta non va in Champions è una stagione brutta, se va in Europa League normale, se non ci va disastrosa. Lo scudetto purtroppo non riesce a vincerlo, sarà per i prossimi anni. Così gli obiettivi sono dichiarati anche da parte mia e son finiti. Non c’è un giorno in cui voi non parliate di Champions. Unico ritornello non sono le partite, chi gioca, chi non gioca, non ve ne frega un tubo. L’unico metro di misura è se l’Atalanta deve andare in Champions, benissimo, quello è l’unico obiettivo che può determinare il risultato dell’Atalanta. Ve lo dico io: se l’Atalanta non va in Champions, è un disastro. Vi sto dicendo: l’unico obiettivo valido è la Champions, tutto il resto è emmenthal”.