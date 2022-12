Biglietti Napoli-Juventus: prezzi e modalità di vendita

Attraverso un comunicato ufficiale, il Napoli ha reso noto di aver messo in vendita i biglietti per il big match contro la Juventus. La sfida è in programma venerdì 13 gennaio 2023 alle ore 20:45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Andiamo a scoprire insieme i prezzi dei biglietti e le modalità di vendita.

“In attesa della Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e in ottemperanza alle indicazioni delle Autorità competenti, i residenti fuori regione Campania potranno acquistare i tagliandi solo se possessori della fidelity card (Fan Stadium Card), caricando in modalità digitale il titolo acquistato sulla propria card; dovranno munirsi, inoltre, di segnaposto da presentare agli ingressi, unitamente alla fidelity card e al documento d’identità – si legge nel comunicato del Napoli – L’acquisto potrà avvenire online collegandosi a questo link https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215 oppure presso i punti vendita abilitati. I residenti nella regione Campania potranno acquistare presso i punti vendita senza obbligo di fidelity card“.

“In una prima fase di vendita, i settori superiori delle curve e dei distinti resteranno chiusi e saranno posti in vendita solo gli anelli inferiori, oltre alla Tribuna Posillipo e alla Tribuna Nisida. A partire dalle ore 12.00 di mercoledì 4 gennaio saranno attive le promozioni per i diversamente abili, per la tribuna family e per la tribuna young. Il settore diversamente abili e la tribuna young saranno acquistabili attraverso una piattaforma dedicata e consultabile al seguente link (https://promozioni.ticketone.it/event/it/48505/90600215/napoli-vs-juventus-serie-a” prosegue il comunicato.

Per quanto riguarda invece l’acquisto con caricamento del titolo digitale sulla propria fidelity card, ecco cosa bisogna fare: “Questa modalità di vendita prevede che il titolo di accesso venga associato alla fidelity card che dovrà essere utilizzata sia per inserire il numero identificativo al momento dell’acquisto, sia per l’accesso ai tornelli dello stadio tramite la lettura del codice a barre. Coloro che acquisteranno il biglietto attraverso il web, riceveranno via mail il tagliando/segnaposto, da portare con sé allo stadio. Sarà sempre possibile stampare il tagliando/segnaposto dal link: https://sport.ticketone.it/post-order. Il documento segnaposto deve essere obbligatoriamente stampato e presentato ad ogni richiesta del personale di controllo presente allo stadio, ma il documento segnaposto, da solo, non rappresenta titolo d’accesso valido per l’ingresso. Infatti per accedere allo stadio, è indispensabile portare con sé la propria fidelity card, il documento segnaposto ed un documento di riconoscimento“.

Di seguito invece l’elenco completo dei prezzi:

Curve € 50,00

Distinti € 85,00

Tribuna Nisida € 100,00

Tribuna Posillipo € 150,00

Tribuna Family € 50,00 / € 20,00 (under 12)