Berruto: “Parole di Giuntoli incommentabili, Juventus ne prenda le distanze”

“Purtroppo il mondo del calcio sembra davvero fare di tutto per abituarci al peggio. Le parole sessiste di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, sarebbero incommentabili anche in un’osteria, figuriamoci dal palco del più grande evento italiano dove si parla di sport e di cultura dello sport. La mia distanza da questo modo di esprimersi credo sia lampante, mi piacerebbe vedere anche una presa di posizione del suo club“. Queste le parole del deputato Mauro Berruto, responsabile nazionale Sport del Partito Democratico, commentando la dichiarazione “maschilista” di Giuntoli per spiegare l’acquisto sbagliato di un calciatore: “E’ come una fidanzata, quando la porti a casa capisci che non va bene, che non lava, cucina e stira”, le parole dette dal ds della Juventus.