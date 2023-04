Berlusconi, terza notte in terapia intensiva per il presidente del Monza. Condizioni stabili

Terza notte in terapia intensiva al San Raffaele per Silvio Berlusconi, presidente del Monza ricoverato per una polmonite e sotto terapia chemioterapica per una leucemia cronica. Nessun bollettino medico ufficiale in queste ore ma fonti ospedaliere parlano di una notte tranquilla per l’ex Premier, le cui condizioni appaiono ancora stabili. In queste ore è tornato a fargli visita Antonio Tajani, vicepremier e coordinatore di Forza Italia, che a RaiNews 24 ha spiegato come “Berlusconi sta reagendo bene alla cura, ma è giusto che sia sotto il controllo dei medici perchè non si può sottovalutare la malattia.”

In queste ore sono tornati a fare visita al padre tutti i figli di Berlusconi, oltre all’amico Fedele Confalonieri. Per la prima volta è arrivato anche Gianni Letta che ha raccontato del suo incontro con l’amico: “Tornerà in campo, mi ha detto che non molla anche se è dura.”