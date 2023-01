Bergomi: “Napoli in vetta, l’Inter deve provarci con striscia di risultati positivi”

Beppe Bergomi ha parlato alla Gazzetta di come potrebbe proseguire il campionato di Milan, Inter e Juventus che stanno inseguendo la capolista Napoli. “Serve un’impresa. L’Inter ha l’obbligo di provarci infilando una serie di risultati positivi. Monza è un grosso rimpianto per i nerazzurri, 20 gol presi sono tantissimi per una squadra che vuole vincere”, ha aggiunto l’ex calciatore.