Bereszynski saluta la Sampdoria: “Arrivato da ragazzo con tanti sogni, qui li ho realizzati tutti”

“Quando sono arrivato qui, ero un ragazzo con grandi sogni. Oggi sono diventati tutti realtà e per questo Genova e la Sampdoria rimarranno sempre nel mio cuore. Vorrei ringraziare i miei compagni, lo staff, il club e tutti i tifosi per avermi supportato durante questi meravigliosi 6 anni. Avrò solo bei ricordi. Non ho mai parlato molto e preferisco ringraziare sempre sul campo, ma ora devo scriverlo: GRAZIE MILLE! Io e la mia famiglia ci siamo sentiti a casa qui. Non sto dicendo addio all’Italia, solo addio per una nuova avventura. A domani, anche se in un ruolo leggermente diverso”. Così Bartosz Bereszynski, sul proprio profilo Instagram, saluta la Sampdoria: per lui è imminente il passaggio al Napoli, avversario dei liguri proprio nella giornata di domani, domenica 8 gennaio.