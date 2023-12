Aurelio De Laurentiis vince due Leoni d’Oro a Venezia: uno è per il Napoli

Due Leoni d’Oro vinti al Gran Premio Internazionale di Venezia da Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ne ha ritirato uno proprio per il club partenopeo che ha conquistato lo scudetto lo scorso anno, dunque per i meriti sportivi, e uno personale per l’imprenditoria. Questo il suo post su Twitter: “Al Gran Premio Internazionale di Venezia per due Leoni d’Oro. Uno alla “Società Sportiva Calcio Napoli* – Leone d’Oro per Meriti Sportivi. Uno personale, Leone d’Oro per l’Imprenditoria”.

https://twitter.com/ADeLaurentiis/status/1735687299864670492