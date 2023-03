Atalanta-Udinese oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Atalanta e Udinese, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023. La formazione di Gasperini deve assolutamente riscattarsi dopo le brutte sconfitte contro Milan e Lecce e proverà a farlo tra le mura amiche. Un compito non impossibile contro un Udinese che non vince da cinque gare e che sta faticando incredibilmente nel girone di ritorno. All’andata finì 2-2 alla Dacia Arena: sarà una gara piena di gol anche quella di oggi? La sfida è in programma oggi, sabato 4 marzo alle 18:00 presso il Gewiss Stadium di Bergamo. Diretta in esclusiva su Dazn.