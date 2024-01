Atalanta-Udinese 2-0, Gasperini: “Siamo una squadra solida e che sta bene”

“In questo momento siamo una squadra che sta bene, in crescita, anche coi singoli. Nonostante le assenze, specie Koopmeiners, abbiamo fatto un buon primo tempo in una partita non semplice. Abbiamo chiuso il primo tempo 2-0 con una bella forza, oggi siamo stati veramente solidi. Nel secondo tempo la partita è scaduta, noi ci siamo accontentati, dopo la sosta bisogna essere soddisfatti”. Lo ha detto l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, dopo la vittoria contro l’Udinese che rilancia ulteriormente le ambizioni Champions della Dea: “Buoni numeri difensivi? Indubbiamente abbiamo molto filtro dal centrocampo, Kolasinac in difesa è un inserimento forte per noi, questa compattezza della squadra sotto l’aspetto difensivo ci dà dei risultati. In avanti abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo, ma ci sono state anche azioni di qualità. Potevamo essere più concreti”.

Sui singoli: “Mi è piaciuto molto De Ketelaere su tutti gli aspetti, è stato un riferimento sicuro per la squadra, è stato bravo, è stata la sua miglior partita. Scamacca ha fatto una buona partita, ha avuto delle occasioni, se lavora così cresce, l’evoluzione di De Ketelaere può farla anche lui. Si sono strameritati una cena offerta”.