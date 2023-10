Atalanta, si ferma Toloi per infortunio: niente trasferta contro la Lazio per il difensore

Niente trasferta con la Lazio per Rafael Toloi. L’Atalanta ha rilasciato un comunicato in cui fa luce sulle condizioni del difensore della Nazionale dopo l’infortunio patito giovedì nel match di Europa League a Lisbona contro lo Sporting. Dagli esami strumentali è emersa una contusione diretta con trauma in iperestensione del ginocchio sinistro con conseguente lesione focale del bicipite femorale sinistro.