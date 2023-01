Atalanta-Sampdoria, gol bellissimo di Lookman: tunnel, finta e tiro perfetto (VIDEO)

di Giorgio Billone 45

E’ un grandissimo gol quello di Ademola Lookman, il dodicesimo in campionato, che porta su 2-0 l’Atalanta contro la Sampdoria. Il formidabile esterno nerazzurro salta un uomo col tunnel, poi finta su Nuytinck e quindi calcia in diagonale trovando una rete davvero meravigliosa. In alto ecco il video che vale il raddoppio della Dea al Gewiss Stadium, firmato Ademola Lookman.