Atalanta-Sampdoria 2-0, Gasperini: “Champions? Come sempre le mie parole vengono travisate”

“Come spesso succede sono state travisate le mie dichiarazioni. Mi è stato chiesto il risultato massimo per l’Atalanta e ho detto la Champions, di sicuro non lo scudetto. Se ne parla dall’inizio dell’anno ma non serve a niente. Dobbiamo giocare e pensare a crescere”. Queste le parole dell’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, dopo la vittoria contro la Sampdoria: “Sembrano partite facili e invece sono difficili, un po’ per per il valore della Sampdoria che chiudeva tutti gli spazi. Non hanno mai mollato nemmeno sul 2-0: è stata una partita aperta fino alla fine. La Spezia è stata la svolta? Di positivo c’è stata la voglia di recuperare la partita, è stata una svolta perché in precedenza non c’era mai questo fuoco fino al 95′”.

E sul grande impatto di Lookman sulla Dea in questa stagione: “Stasera ha fatto un grande gol, ci sta dando tantissimo come tutti. Giocatori così, come numero di gol e apporto che dà alla squadra, sono molto importanti”.