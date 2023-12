Atalanta-Salernitana oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Atalanta e Salernitana, valevole per la sedicesima giornata di Serie A 2023/2024. Dopo il successo nel finale sul Milan e la netta affermazione in Europa league, i nerazzurri tornano in campo per proseguire il loro bel momento contro i granata che – dopo aver battuto la Lazio per ottenere il primo successo in campionato – sono tornati poi a perderne due di fila contro Fiorentina e Bologna. La sfida è in programma oggi, lunedì 18 dicembre alle ore 20:45 al Gewiss Stadium. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su Dazn, NOW e Sky Go.