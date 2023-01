Atalanta-Salernitana, Gasperini: “Mi aspetto una gara difficile, nessun calcolo in vista della Juve”

Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita Atalanta-Salernitana, valida per la diciottesima giornata di Serie A: “Mi aspetto una gara difficile contro una squadra che si è rinforzata e in grado di compiere un’impresa nella scorsa stagione. Juventus? Penso solo a questa gara, nessun calcolo sui diffidati“. Il tecnico degli orobici ha poi aggiunto: “Vogliamo tornare a vincere davanti ai nostri tifosi. Essendo ormai vicini al girone di ritorno la classifica è sempre più veritiera. La nostra posizione è buona, ma vogliamo migliorarla ulteriormente. Coppa Italia? Ha la sua importanza, ma giochiamo giovedì e non dobbiamo commettere l’errore di pensarci già ora. Nella nostra testa c’è solo il match con la Salernitana“.

Gasperini si è poi soffermato sui singoli: “Muriel sarà convocato solo se sta bene. Non si è allenato per un dolore al tallone, ma potrebbe recuperare. Per il resto siamo tutti disponibili. Boga? Da lui ci aspettiamo giocate come quelle di Bologna. Speriamo che diventi ancora più concreto. Demiral? Ha recuperato ma non è ancora al meglio. Nel complesso sono soddisfatto della nostra difesa, d’altronde è la quinta della classifica“. Infine, sul paragone col Napoli: “Per un certo periodo abbiamo fatto un determinato cammino con quelle caratteristiche vincenti, ma non è facile la comparazione. Noi facciamo sempre qualcosa in più degli avversari, ma col tempo cambiano giocatori e avversari“.