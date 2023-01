Atalanta-Salernitana, convocati di Gasperini: si rivede Muriel

La lista dei giocatori convocati da Gian Piero Gasperini in vista di Atalanta-Salernitana di domani, domenica 15 gennaio. Il tecnico degli orobici può anche tornare a contare su Luis Muriel, che dopo le apparizioni nelle amichevoli prima della ripresa del campionato, non era ancora stato disponibile nel 2023. Ecco quindi la lista dei disponibili per la sfida ai granata. Portieri: Musso, Rossi, Sportiello. Difensori: Demiral, Djimsiti, Okoli, Palomino, Scalvini, Toloi. Laterali: Hateboer, Mæhle, Ruggeri, Soppy, Zappacosta, Zortea. Centrocampisti: De Roon, Ederson, Koopmeiners, Pašalić. Attaccanti: Boga, Højlund, Lookman, Muriel, Zapata.