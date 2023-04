Atalanta-Roma, che gol di Pasalic: azione corale e tiro al volo (VIDEO)

di Giorgio Billone 52

E’ un gran gol quello di Mario Pasalic in Atalanta-Roma. Al 38′ la sblocca il croato che finalizza al meglio, con un gran bel tiro a volo, l’azione di sfondamento della Dea, che recupera palla sull’ingenuità di Abraham, la gioca rapidamente e poi con Zapata in versione assistman pesca il trequartista che colpisce di prima intenzione al volo e trova l’angolino. In alto ecco il video dell’1-0 al Gewiss Stadium.