Atalanta-Napoli 1-2, Elmas: “Mazzarri ha dato una mano al gruppo, il mio gol è anche di Osimhen”

“Abbiamo cambiato allenatore, contro una grande squadra come l’Atalanta era difficile. Era fondamentale vincere oggi. Il mister ha fatto delle belle cose, dando una gran mano a questo gruppo”. Queste le parole di Eljif Elmas ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro l’Atalanta per 2-1. “Ho ringraziato Osimhen? Il gol è anche suo, non tutti danno quel pallone. Scudetto? Dobbiamo pensare partita per partita, ad allenarci bene e fare sempre meglio nelle prossime”.